Casusluk krizinden sapık güvenlikçi çıktı

5 AY KAYIT YAPMIŞ

Soruşturmanın detaylarına da SABAH ulaştı. Güvenlik görevlisinin 5 aydır sürdürdüğü gizli kamera fantezisinin kameranın yere düşmesiyle son bulduğu ortaya çıktı. Büyükelçilikte güvenlik görevlisi olan Erhan C.'nin şubat ayında gizli kamerayı ilk olarak kadınlar tuvaletine koyarak büyükelçilik çalışanlarını cinsel amaçlı gizlice kayıt altına aldığı, daha sonra büyükelçilikte görevli sekreter ve diplomatların masasının altına bantla yapıştırdığı gizli kamera ile günlerce görüntü aldığı belirlendi.