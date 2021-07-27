Dağcılar bu mevsimde buzdan tünel buldu

Türkiye'de kış sezonunun en önemli kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'da yaz ortasında şaşkınlık yaratan bir keşif yapıldı. Bir grup profesyonel dağcı, Göller bölgesinden Uludağ'a tırmanışa geçti. Yaklaşık 200 metre yukarıya çıkan dağcılar, dik yamaç kenarında bir buz kütlesi gördü. Rotalarını buza doğru çeviren grup, bölgeye ulaştıklarında adeta şaşkına döndü

50 MERTELİK BUZ TÜNELİ

Yaklaşık 40 yıldır Uludağ'ın bir çok bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirdiğini belirten Uludağ Dağcılık Kulübü üyesi İsmet Şentürk, "Üç kişi Çayırlı dere gölü yakınlarında yürüyüş yapıyorduk. Her zaman geçtiğimiz yolumuzu biraz değiştirince burada farklı bir kar ve buz kütlesi ile karşılaştık. Merak edip yaklaştığımızda tamamen kalın bir buz kütlesinden oluşmuş yaklaşık 50 metre uzunluğunda bir tünel bulduk. Şaşkınlığımızı üzerimizden atar atmaz tünele girdik. Bizim için inanılmaz bir deneyim oldu" dedi.

RÜZGARIN SÜPÜRDÜĞÜ KARLARDAN OLUŞTU

Yaz mevsiminin ortasında böyle bir manzarayla karşılaştıklarında heyecanlandıklarını ifade eden Dağcı İsmet Şentürk, Arazide yaptığımız inceleme sonucunda rüzgarla süpürülen yığma kar kütlesinin bu güne kadar kalabilmesinin nedeni arazi yapısından kaynaklanmakta olduğunu gördük. Bu bölge güneş ışınlarını etkili bir şekilde görmüyor. Tamamen kuzeye bakan, kanalı andıran akarsu yatağı, karların erimesini engelleyici bir mevkide yer alıyor. Bu anlamda Uludağ Milli Parkı sınırları içinde çok özel bir alanı daha tespit etmiş olmanın mutluluğunu yaşadık" dedi.