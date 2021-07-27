Denizde yangın: 8 tekne kül oldu

İSTANBUL
'DA balıkçı barınağındaki 8 tekne alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Kartal Dragos
'ta bulunan bir teknede dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede yanında bulunan diğer teknelere de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin de denizden müdahale ettiği teknelerdeki yangın, bir saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangında 8 tekne küle dönerken, 1 teknede ise hafif hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.