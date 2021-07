Diyarbakır’ın önü açıldı

Vali Münir Karaloğlu Başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı 2. dönem değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. 2021 yılı içerisinde daha önce iki defa toplanan İl Koordinasyon Kurulunun üçüncü toplantısı Vali Karaloğlu, Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, İlçe Kaymakamları ve kurum müdürlerinin katılımıyla yapıldı. Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) toplantı salonunda düzenlenen toplantıda 2021 yılı ilk dönemini kapsayan 6 aylık süreç masaya yatırılırken ikinci dönemde yapılması planlanan projeler de ele alındı. Devlet Su İşleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünce birer sunumun yapıldığı toplantı öncesi Vali Karaloğlu açıklamalarda bulundu.

YATIRIMLARA HIZ VERİLECEK

İl genelinde hâlihazırda devam eden 807 projenin olduğundan bahseden Karaloğlu, şu ana kadar kamu harcamalarında oranın yüzde 28'lerde olduğunu söyledi. Yılın ikinci yarısında projelere dönük harcamaların artırılacağını ifade eden Karaloğlu, devam eden projeleri tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmak istediklerini belirtti. En fazla ödeneğin yaklaşık 988 milyon liralık ödenekle tarım sektörüne ayrıldığını aktaran Vali Karaloğlu, Silvan Barajı projesinin, planlanan ödenek kalemleri içerisinde önemli bir yer tuttuğunu dile getirdi. Buradaki amacın tarımsal faaliyetleri artırmak olduğunu sözlerine ekleyen Karaloğlu, çiftçilerin ve vatandaşların gelirlerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

"DİYARBAKIR'IN ÖNÜ AÇILDI"

Konuşmasında Diyarbakır'da yaşanan huzur ve güven ortamına da vurgu yapan Karaloğlu, "Diyarbakır'da şu anda güzel bir hava var. Allah'a hamdolsun bir huzur ortamımız var. Her şeyi yapacak pozitif bir atmosfer var. Her toplantıda, her konuşmamda ifade ediyorum. Şu anda Diyarbakır'ın en büyük şansı budur. Bu yakalamış olduğumuz huzur, güven ve sükûn ortamını devam ettirirsek, Diyarbakır'ın potansiyeli Diyarbakır'ı daha güçlü adımlarla geleceğe taşıyacaktır. Diyarbakır da hem şehir ekonomisi olarak hem ülke ekonomisine verdiği katkı olarak her geçen gün payını artıracaktır. Diyarbakır. 40 senedir baskılanıyor. Gereksiz gündemlerle baskılanıyordu. Şimdi Diyarbakır'ın önü açıldı." dedi.

"DİYARBAKIR'DA BUGÜNE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR TOPLU AÇILIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Temmuz'daki ilimizi teşrifleriyle Diyarbakır tarihinde görülmemiş bir toplu açılış yapıldığının altını çizen Karaloğlu, 550 milyonluk yatırımla 30 fabrikanın açılışı yapılırken toplamda 2 milyar 500 milyon liralık bir yatırımın gerçekleştirileceğini belirtti.

Karaloğlu cümlelerini "Bunlar Diyarbakır'daki bu pozitif havanın devam ettiğinin en önemli göstergeleri. Bunu korumamız lazım. Yani bu salonda olan her arkadaşın birinci önceliği bu olmalı, kentte yaşayan her ferdin birinci önceliği bu olmalı. Her şeyin anahtarı bu. Çünkü bu olmayınca, huzur güven, sükûn olmayınca o zaman fuzuli işlerle uğraşıyoruz. Enerjimizi farklı yerlerde kullanmak mecburiyetinde kalıyoruz. İş, aş, istihdam oluşturmak da geri kalıyoruz." diyerek tamamladı.

Toplantı İl Yatırım Takip Sistemi (İLYAS) üzerinden kurumların yatırımlara dönük yaptığı harcamalar ve kullanılan ödenek miktarlarına yönelik gerçekleştirilen sunumların ardından sona erdi.