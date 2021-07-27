Doktor çiftin aracı uçuruma yuvarlandı

ANTALYA
'DA 15 metre yükseklikten uçan otomobildeki doktor çiftten Mert Şimşek (35) hayatını kaybetti, eşi Aslıhan Ensari Şimşek
(30) ise yaralandı. Kaza Korkuteli
-Antalya karayolu Tahtalı Beli mevkiinde meydana geldi. Seyir halendeki doktor çiftin otomobili kontrolden çıktı. Şarampole girerek yaklaşık 50 metre savrulan araç, 15 metre yükseklikten uçuruma düştü. Kazada Ankara
'dan tatil için Antalya'ya gelen doktor çift Aslıhan Ensari Şimşek ile Mert Şimşek ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdikten sonra hemen yardıma koştular. Araçtan çıkarılan Şimşek çifti olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen doktor Mert Şimşek kurtarılamadı. Eşi Aslıhan Ensari Şimşek'in ise yaşam savaşı devam ediyor.