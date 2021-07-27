Eski enişteden kanlı pusu

IĞDIR
'IN Hoşhaber Beldesi
'nde bir kişi, ayrıldığı eşinin erkek kardeşine pusu kurdu. Yanında bir arkadaşı ile birlikte evden çıkan talihsiz adam, eski eniştesinin kurşunları ile yaralanırken, arkadaşı ise hayatını kaybetti. Eşinden ayrılan İ.K., ayrılığın sebebi olarak gösterdiği eşinin kardeşine evinin önünde pusu kurdu. Kaynını takip eden enişte, gece saatlerinde evden çıkan kaynına ve yanında bulunan arkadaşının üzerine mermi yağdırdı. İ.K.'nin silahından çıkan mermiler, kaynı D.K.'yi yaralarken, yanında bulunan E.Ö.'nün ise ölümüne neden oldu. Zanlı, gözaltına alındı.