Fetih Suresi Faziletleri Nelerdir? Fetih Suresi Okumanın Fazileti Ve Faydaları

Fetih Suresi, Medine döneminde nazil olan sureler arasında yer almaktadır. 29 ayetten oluşan bu sure Peygamber Efendimiz ve ashabının Hudeybiye antlaşmasının ardından Medine'ye dönüşü sırasında inmiştir. Surede temel olarak, Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşmasından söz edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerinden birisi olan Fetih Suresi okumanın faziletleri hakkında hadis kaynaklarında da bilgiler yer almaktadır. Fetih Suresi faziletleri ve faydalarına dair detaylı bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

FETİH SURESİ FAZİLETLERİ

Fetih Suresi, Kur'an-ı Kerim'deki en faziletli surelerden birisidir. Hadis kaynaklarında da bu sureyi okumanın önemine vurgular yapılarak, faziletlerinden söz edilmiştir.

İslâm dininin evrenselliğini ve üstünlüğünü simgeleyen Fetih Suresi ile ilgili hadis kaynaklarından bazıları şöyle;

Hz. Peygamber'in, "Bu gece bana öyle bir sûre indirildi ki benim için o dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir" dediği ve ardından sûrenin 1. âyetini okuduğu rivayet edilmiştir (Buhârî, "Tefsîr", 48/1; "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 12; Müslim, "Cihâd", 97).

Başka bir hadiste ise " Kim ki Fetih suresini okur ise, o kişi sanki Mekke'nin fethedilmesi sırasında Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte bulunmuş gibidir" şeklinde buyurulmuştur.

"Kim Ramazan ayının birinci gecesinde ki namazda Fetih suresini okur ise Allah o kimseyi tüm yıl korur" hadisi de bulunmaktadır.

FETİH SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Fetih Suresi, gazâya giden Müslüman askerlerin, buradaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasında ve savaş boyunca sureyi çokça okudukları bilinmektedir.

Günümüzde önemli sınav günlerinde sınavda başarılı olabilmek için Fetih Suresi okumaktadır.

Ramazan ayında da on bir ayın sultanının son gününe kadar Fetih Suresi okunur. Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın rızkının artmasına vesile olacağı belirtilmektedir.

Bunalan ve sıkıntıya giren kişilerin feraha kavuşmak için Fetih suresini okuması önerilmektedir.

FETİH SURESİ KAÇINCI SAYFADA

Kur'an-ı Kerim'in kırk sekizinci suresi olan Fetih suresinin kaçıncı sayfada olduğu da okumak isteyen birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Fetih Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 26. cüzü ve 510. sayfasında yer almıştır. Toplamda 4 buçuk sayfa olan sure, 510, 511, 512, 513 ve 514. sayfalarda bulunur.