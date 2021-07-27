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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Gamze Açar’ı öldürmüşler

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Gamze Açar’ı öldürmüşler
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) 31 Ekim'de iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 3'ü tutuklu 5 kişi hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheliler R.D., M.E.D., M.D, E.E., H.E.G.'nin, Gamze Açar'a zorla cinsel istismarda bulunduktan sonra yardım istemek için çıktığı balkondan atarak öldürdükleri belirtildi.
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Gamze Açar’ı öldürmüşler
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