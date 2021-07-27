Gamze Açar’ı öldürmüşler

Ankara
'nın Kızılcahamam
ilçesinde lise öğrencisi Gamze Açar
'ın (17) 31 Ekim'de iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen soruşturmada 3'ü tutuklu 5 kişi hakkında, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede şüpheliler R.D., M.E.D., M.D, E.E., H.E.G.'nin, Gamze Açar'a zorla cinsel istismarda bulunduktan sonra yardım istemek için çıktığı balkondan atarak öldürdükleri belirtildi.