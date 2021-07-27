Gaziantep'teki feci yangın söndürüldü

Gaziantep'te kırsal bölgedeki bir hurda deposunda yangın çıktı. Tekne yapımında kullanılan fiber malzemelerin de bulunduğu ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 50 araç ve 120 personelle müdahale etti. Çevredeki arazi ve evlere sıçramadan müdahale edilen yangından can kaybı yaşanmazken fiber malzemelerin yanması nedeniyle çevrede yoğun duman oluştu.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu depodaki yangının ihbarı üzerine olay yerine 50 araç ve 120 personelden oluşan geniş bir itfaiye ekibi sevk edildi.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olay yerine giderek depoda çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi alarak incelemelerde bulundu. Depoda bulunan elyaf içerikli malzemeler nedeniyle yoğun dumana neden olan yangın itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alınıp çevredeki arazi ve evlere sıçraması önlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Gül, "Yangının etrafa sıçrama ihtimali itfaiyemizin müdahalesiyle önlendi. Buradaki malzemelerden kaynaklı olarak yangın biraz uzun sürebilir. Yoğun duman nedeniyle vatandaşlarımın dikkatli olmasını istiyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise 10 dönümlük alana yayılan depodaki yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Şahin, "Depodaki fiber malzemelerin yanması nedeniyle yoğun bir duman çıktı. Hamdolsun bir sorun olmadan arkadaşlarımız müdahale etti. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Tüm Gaziantep'e geçmiş olsun" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Cafer Demir, açık arazide depolanan malzemelerin olduğu alandaki yangına, deponun yanındaki yolda meydana gelen bir kazanın neden olduğunu söyledi. Demir, "Yolda meydana gelen kazada, araç elektrik direğine çarpınca kopan tellerden dolayı oluşan kıvılcımlar yangını çıkarmış. 50 araç ve 120 personelle müdahale ettik. Açık arazi yangını olduğu için müdahale kolay oldu, çevreye sıçramasına fırsat vermeden söndürdük. Söndürme çalışmalarımız bitti, soğutma çalışmalarını bir süre devam ettireceğiz. Yanan fiber malzeme nedeniyle yoğun bir duman oluştu. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadan müdahale ettik" dedi.