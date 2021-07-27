GEN İlaç halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? İşte GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu!

GEN İLAÇ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GEN İLAÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Hisse fiyatı 10.75 olarak belirlendİ. Halka arz edilen payların yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

GEN İLAÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. GEN İlaç'ın 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen payların %34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %1'i Şirket Çalışanlarına, %35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.