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Giriş Tarihi: 27.7.2021 08:54 Son Güncelleme: 27.7.2021 08:54

GEN İlaç halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? İşte GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu!

GEN İlaç halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? İşte GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu!

SPK tarafından onaylanmasının ardından GEN İlaç halka arz milyonların gündemine yerleşti. Sabit fiyatla 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında talep toplama süreci gerçekleşecek. Yakın zamanda borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak pay sahibi olmak isteyenler GEN İlaç ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek sorusuna yanıt arıyor. İşte GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu ile ilgili son bilgiler…

GEN İlaç halka arz başvurusunun SPK tarafından onaylanmasının ardından milyonların gündemine geldi. GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanırken yakın tarihlerinde ise talep toplama süreçlerini gerçekleştirecek. Kısa süre içerisinde borsada işlem görmesi beklenen şirketle ilgili olarak " GEN İlaç ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte GEN İlaç ne zaman halka arz olacak, borsada işlem görecek? İşte GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu

GEN İLAÇ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

GEN İLAÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATLARI VE BORSA KODU

Hisse fiyatı 10.75 olarak belirlendİ. Halka arz edilen payların yüzde 34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, yüzde 1'i Şirket Çalışanlarına, yüzde 35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve yüzde 30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edildi.

GEN İLAÇ HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL'ye ulaşması bekleniyor. GEN İlaç'ın 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen payların %34'ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %1'i Şirket Çalışanlarına, %35'i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %30'u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.

GELİRİN YÜZDE 70'İ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜMEYE HARCANACAK


GEN, halka arz sonrası elde edilecek gelirin %60-70'lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlamaktayken, gelirin %15-20'sini halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, %10-15'ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan %10-15'ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedeflemektedir.

GEN, önümüzdeki 3 yıl içinde hız kesmeden yaptığı yatırımlarla deneyimlerini aktardıkları ürünlerinin yüzde 70'ini ihraç etmeyi hedefliyor. 2020 yılında ilk FDA (ABD İlaç ve Gıda Dairesi) onayı için başvuran GEN'in Türkiye'de 34, Azerbaycan'da 22, Kazakistan'da 13, Rusya'da 1 adet, Filipinler'de 2 Endonezya'da 2 adet ruhsatlı ürünü bulunuyor.

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GEN İlaç halka arz ne zaman olacak, borsada işlem görecek? İşte GEN İlaç halka arz hisse fiyatı ve kodu!
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