"Genç nüfusun aşı olmaması toplumsal bağışıklığı engelliyor"

Genç nüfusun koronavirüs aşısına karşı ilgisizliği, toplumsal bağışıklığa ulaşmanın önündeki en büyük engel olarak duruyor. Geçtiğimiz hafta vaka artışında ilk 5 il arasına giren Kırıkkale'de 34 yaş altındakilerin aşı olma oranı yüzde 40'ta kaldı.

"33 BİN KİŞİDEN 13 BİNİ AŞI OLMUŞ"

Elde edilen bilgilere göre; Kırıkkale'de 17-24 yaş arası aşı olması gereken kişi sayısı 33 bin iken aşın olanların sayısı 13 binde kaldı. 25-29 yaş arası aşı olması gereken kişi sayısı 19 bin kişi iken olan sayısı 9 binde ve 30-34 yaş arası aşınımları gereken kişi sayısı 17 bin 500 iken aşı olanları sayısı 9 binde kaldı.

"YAŞLI NÜFUSDA YÜZDE 91"

Diğer taraftan 50 yaş üstünün aşı olma orası yüzde 75'i geçti. Özellikle 65-79 yaş arası aşı olma oranının yüzde 91 olduğu öğrenildi. Kırıkkale'de aşı olması gereken kişi sayısının 213 bin olduğu ve genç nüfusun aşı olması durumunda toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceği ifade edildi. Yetkililer Kırıkkale de gerek Sinovac gerekse de BionTech aşı stokunun yeterli olduğu kaydedildi.