Giovanni Guidetti kimdir? Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti kaç yaşında, nereli?

Giovanni Guidetti hayatı ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'ndaki ilk maçında Çin takımını 3-0 yendi. Millilerde Ebrar Karakurt aldığı 18 sayıyla yıldızlaşırken, Eda Erdem Dündar 13, Zehra Güneş 11, Hande Baladın 10, Meliha İsmailoğlu 4, Cansu Özbay ise 3 sayıyla galibiyete katkı verirken Kadın voleybol milli takım antrenörü Giovanni Guidetti kimdir, kaç yaşında ve nereli sorusuna yanıt aranıyor. İşte Giovanni Guidetti hakkındaki detaylar…
Giovanni Guidetti, 20 Eylül 1972 tarihinde Modena, İtalya'da dünyaya geldi. 1995 yılından 1998'e kadar İtalyan Spezzano kulübünü çalıştırdı. 1997'de takımının birinci lige yükselmesini sağladı. Bu başarı sonucu İtalya'da Yılın Antrenörü unvanını kazandı.
1994/98 İtalyan takim Volley Spezzano, 2000/01 Amerika takımı USPV Usa, 2001/03 İtalya- Vicenza Volley, 2003/04 İtalya-Volley Modena/Bulgaristan kadın millî voleybol takımı, 2004/07 İtalya-Chieri/Almanya kadın millî voleybol takımı, 2008/15 Türkiye-Vakıfbank SK/Almanya kadın millî voleybol takımı, 2015/17 Vakıfbank SK/Hollanda kadın millî voleybol takımı, 2017/ Vakıfbank SK/Türkiye kadın millî voleybol takımını çalıştırdı.
2008 yılından beri Vakıfbank'ın antrenörlüğünü yürüten Guidetti, 2011 yılında Vakıfbank'ı Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaparak kendisine ve Türkiye 'ye bir ilki yaşattı. Şu anda Türkiye millî takımı ve Vakıfbank SK'yi çalıştırıyor. Fenerbahçe SK oyuncusu Bahar Toksoy ile evli olan başarılı teknik adam Guidetti'nin, Allison adında bir kızı bulunuyor.