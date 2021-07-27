"Girişimcilikte fikir değil icraat önemlidir"

Ege Genç İş İnsanları Derneği –EGİAD tarafından düzenlenen Cesaret Ekonomisi: Girişimcinin Yol Haritası başlıklı webinar Dr.Özgür Zan'ın katılımıyla gerçekleşti. 23 ülkede 160'dan fazla otelde kullanılan Webee uygulamasının kurucu ortağı ve "Cesaret Ekonomisi" kitabının yazarı olan Dr.Özgür Zan, konuşmasında girişimcilik deneyimlerini aktardı. Ayrıca girişimciliğin tanımı, girişimcilik stratejileri, şirketin büyümesi ve ürün geliştirme süreçlerinde kullanabilecek yöntemler hakkında bilgi verdi. Webinarda konuşan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer EGİAD'ın 2011 yılından beri girişimcilik ve melek yatırımcılık konusunda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, 2015 yılında kurulan, İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin ilk ve tek T.C.Hazine Müsteşarlığı'ndan akredite Melek Yatırımcı Ağı olan EGİAD Melekleri Ağı'nın beş binden fazla girişimci projesi değerlendirerek toplamda 15 projeye yaklaşık bir milyon dolar yatırım yaptığını belirtti. "Girişimcilik konusunda aktif olarak faaliyet gösteren EGİAD Melekleri, ekosistemin aktörleri ile işbirliği yaparak yaratıcı endüstriler, inovasyon ve arge konusunda projeler geliştirmeye devam ediyor. Oyun girişimciliği gibi yaratıcı endüstriler konusunda işbirlikleri geliştiriyor. Ayrıca gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesi ve bu konuda özendirilmesi ile ilgili organizasyonlara da ev sahipliği yapmayı sürdürüyor." diye konuştu. Girişimciliğin değer yaratma üzerine kurulu olduğunu ve çok yönlü olduğunu belirten Alp Avni Yelkenbiçer, sadece ürün geliştirme, ekip liderliği gibi süreçler değil, finansman yönetimi, nakit akış yönetimi, yatırım alma, yatırımcı ilişkileri gibi pek çok sürecin dengeli olarak yürütülmesi gerektiğini vurguladı. "Düzenlediğimiz bu gibi toplantılarda ağırladığımız tecrübeli girişimcilerden bu çok yönlü yönetim süreçleri konusunda deneyimleri dinleyerek, özellikle girişimcilik yolculuğunda olanların karşılaşabileceği zorlukları gösterebildiğimizi düşünüyorum."diye konuştu.

GİRİŞİMCİLİK DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Dr.Özgür Zan ise yaptığı konuşmada, girişimcilik deneyimlerini paylaşarak, Webee uygulamadı ve Cesaret Ekonomisi Kitabı hakkında bilgi verdi. İş hayatının sadece başarılı örnekleriyle ele alınmaması gerektiğini vurgulayarak girişimcilerin karşılaşabileceği zorluklar, problemler ve engellerin de olabileceğini hatırlattı. Girişimciliğin sistematik tanımı, girişimcilik stratejileri, şirketin büyümesi ve ürün geliştirme süreçlerinde kullanabilecek yöntemler hakkında bilgi verdi. Girişimcilikte fikrin değil iyi uygulamanın daha önemli olduğunu vurgulayarak doğru yöntem ve stratejilerle girişimcinin doğru hareket etmesinin hayati öneme sahip olduğunu belirtti.