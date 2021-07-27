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Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:24

Gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi

Hatay Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları bir araçtan 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirdi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hassa-Kırıkhan karayolu üzerinde durumundan şüphelenerek bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ise 5 bin 76 ruj, bin 200 nemlendirici, bin 42 fondöten, bin 317 eyeliner, 840 göz farı, 430 göz kalemi, 127 yüz kremi, 90 mascara, 12 saç düzleştirici, 20 güneş kremi, 4 epilatör olmak üzere toplam 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüpheliler A.A. ve E.H. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

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Gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi
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