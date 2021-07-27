Gümrük kaçağı kişisel bakım ürünleri ele geçirildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hassa-Kırıkhan karayolu üzerinde durumundan şüphelenerek bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada ise 5 bin 76 ruj, bin 200 nemlendirici, bin 42 fondöten, bin 317 eyeliner, 840 göz farı, 430 göz kalemi, 127 yüz kremi, 90 mascara, 12 saç düzleştirici, 20 güneş kremi, 4 epilatör olmak üzere toplam 10 bin 158 adet gümrük kaçağı kişisel bakım ürünü ele geçirildi.

Yabancı uyruklu şüpheliler A.A. ve E.H. gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.