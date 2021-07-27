Güngören'de yıkılma tehlikesi olan bina boşaltıldı

Mareşal Çakmak Mahallesi Orhan Caddesi'ndeki 5 katlı ve içerisinde 10 daire bulunan yaklaşık 30 yıllık binanın bazı yerlerinde çatlaklar oluştu.

Bina sakinleri, balkonun yıkılma tehlikesine karşı demir ve tahta direkle destek yaptı. Binada oluşan görüntü, çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu.

Güngören Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine adrese gelerek apartmanda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından tahliye kararı, binanın kapısına asılarak daireler boşaltıldı.

Apartman sakinleri, belediye tarafından otellere yerleştirildi. Bu arada binanın yapısal durumu tekrar incelenecek.

Apartman sakinlerinden Necip İnci, binalarının çok sağlam olduğunu sadece bir balkonda çatlak olduğunu belirterek, tahliyeye gerek olmadığını savundu.