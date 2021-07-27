Hurdacıda yangın

Gaziantep'te kırsal bölgedeki bir hurda deposunda yangın çıktı. Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu ve zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi'nde bulunan hurda deposunda belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Tekne yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu depodaki yangının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Öte yandan Gaziantep Valisi Davut Gül ve kent yöneticileri de depoda çıkan yangınla ilgili yetkililerden bilgi alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Depoda bulunan elyaf içerikli malzemeler nedeniyle yoğun dumana neden olan yangının çevreye sıçraması önlenirken, söndürme çalışmaları devam ediyor.