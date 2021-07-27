İhlas Suresi Konusu Nedir? İhlas Duası Konusu Ve Önemi

İhlas Suresi, mushaftaki sıralamaya göre yüz on ikinci, iniş sırasına göre ise yirmi ikinci sure olma özelliğini taşır. Mekke döneminde Nas Suresinden sonra nazil olmuştur. Adını birinci ayetten alan İhlas Suresi, 4 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en kısa ve en faziletli surelerinden birisidir. Hadis kaynaklarında da bu surenin anlamı ve önemi hakkında pek çok bilgi yer almaktadır. İhlas Suresi konusu da bu noktada sıkça araştırılır. İhlas Suresinin konusu, anlamı ve önemi hakkında bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

İHLAS SURESİ NEDİR?

İhlas Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerden birisidir. Halk arasında "Kul hüvallāhü ahad" ve ''İhlas-ı Şerif'' olarak da adlandırılır. İhlas, kelime olarak samimi olmak ve dine içtenlikle bağlanmak anlamını taşır. Mekke döneminde inmiş ve 4 ayetten oluşmuştur.

İHLAS NE DEMEK?

Anlam 1: İhlas kelimesi derinden hissedilen ve içerisinde kötülük yer almayan sevgi ve kalpten duyulan bağlılık hissi olarak yer almaktadır.

Anlam 2: Din bilgisi alanında ise ihlas kelimesi, ibadetlerin samimiyetle yapılması, ibadetlerdeki samimiyet anlamlarına gelmektedir.

İHLAS SURESİNİN KONUSU NEDİR?

Kur'an'ın 112. Suresi olan İhlas Suresi, Allah'ın birliğini ve O'na hiçbir şeyin denk olamayacağını ifade eder. Surede temel olarak, Allah Teâlâ'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir. Allah'ın birliği inancını öz olarak ifade ettiği için "tevhid", aynı inancın İslâm'da temel akîdeyi oluşturması sebebiyle "esâs", sûrede hiçbir şeyin Allah'a benzetilemeyeceği, O'nun her şeyden başka ve üstün olduğu anlatıldığı için "tecrîd", Allah'a burada anlatıldığı şekilde inananlar bu sayede kurtuluşa erecekleri için "necât", kişi bu sûrede anlatıldığı şekilde iman ettiği takdirde Allah'ın sevgisi ve dostluğunu kazanacağı için "velâyet" adları da verilmiştir.

İHLAS SURESİ NE ZAMAN VE NEREDE İNMİŞTİR?

İhlas Suresi, Mekke döneminde nazil olan sureler arasında yer almaktadır. Bazı rivayetlerde surenin Medine döneminde indiği söylenmektedir.