İki çocuğunun gözlerini önünde eşine kurşun yağdırdı

Hastane önünde gözyaşı döken Kadriye A.'nın annesi Suna Arslan, "5 senedir işkence çektirdi benim yavruma. Sürekli kızımı tehdit etti 'sen sığınma evine gidersen şöyle yaparım' diye" ifadelerini kullandı. Himmet A.'nın daha önce de eşine şiddet uyguladığı ve bıçakla yaraladığı iddia edildi. Polis, olayın ardından kaçan Himmet A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.