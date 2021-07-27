İletişim Fakültesi yeni mezunlarını uğurladı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) İletişim Fakültesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı mezunlarını Açık Amfi'de düzenlenen törenle uğurladı.Törene Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerinin katıldı. Fakülte birincileri Mine Çeri, Uğur Can Büyüknisan ve Necati Öz, yaş kütüğe adını çakmasının ardından mezun olan öğrenciler diplomalarını alarak keplerini havaya fırlattı.

"DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEK"

Özellikle salgın döneminde fiziksel alanlardan uzaklaşarak sanal platformlarda bir araya gelindiğini hatırlatan Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, "İletişimin sunduğu yöntemlere daha çok ihtiyaç duyarak iletişimde kaldık. İnternet ağlarının sunduğu bu yeni alanda geleneksel yöntemleri geliştirmek ve iletişimi yönetmek önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıktı. İletişim Fakültesi öğrencileri, hocalarının danışmanlığında filmler, belgeseller ve yazılarıyla aldıkları ulusal ve uluslararası ödüllerle bizi gururlandırdılar. Mezun olduktan sonra da üretmeye devam edeceğinizden hiç şüphemiz yok ve sizlerden alacağımız haberler bizler için övünç kaynağı olacaktır. Mutlaka öğrenmeye devam edin, bu noktada üniversiteniz sizi her zaman desteklemeye devam edecektir" dedi.

"İNANCIMIZ TAMDIR"

Dekan Prof. Dr. Nüket Elpeze Ergeç, "Doğru haber alma hakkımızı sağlayacak, toplumun sorun ve değişimlerini anlatacak içerikler üretecek, ülkemizi bir adım daha ileriye götürebilecek bilimin ışığında vatanına ve milletine bağlı gençler olarak çalışmalarınızla iletişim dünyasına katılacaksınız. Sizlerin bilgi ve becerilerine bugün daha çok ihtiyaç duymaktayız. İnsan haklarına saygılı, ötekileştirmenin olmadığı, demokrasinin var olduğu bir toplum iletişim, sinema ve medyanın çeşitli alanlarında sizlerin ürettikleriyle gerçekleşecektir. Çukurova İletişim Fakültesinden aldığınız eğitimle bunları yapacağınıza inancımız tamdır " diye konuştu.