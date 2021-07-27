İnstagram Gizli Profili Görme - İnstagram’da Gizli Hesap Kapalı Profile Bakma Yöntemi Var Mı?

Instagram, arkadaş çevreniz ile birbirinizi yakından takip etmenizi ve etkileşime girebilmenizi sağlayan sevilen bir platformdur. Türkiye ve dünya üzerinde çok yaygın olarak kullanılan Instagram'da arkadaş olarak eklemediğiniz kişilerin profiline erişim imkânı bulunmamaktadır. Tam da bu noktada İnstagram gizli profil görme ile ilgili birçok soru akıllara gelmektedir. İnstagram gizli hesap görme ya da İnstagram'da gizli profile bakma nasıl yapılır gibi soruların yanıtına haberimizde yer verdik.

İNSTAGRAM GİZLİ PROFİL GÖRME YÖNTEMİ VAR MI?

İnstagram'da arkadaş listenizde yer almayan bir kişinin hesabına göz atmak mümkün değildir. Bu kişiye takip isteği göndermeniz ve o kişinin de sizin isteğinizi kabul etmesi gerekir. Arkadaşlık isteğiniz kabul edildiği takdirde o kişiye dair tüm fotoğraf, video ve diğer paylaşımlara ulaşabilirsiniz.

Bir ikinci ihtimal olarak ise hesabına bakmak istediğiniz kişinin hesabını ''herkese açık'' olarak ayarlaması gerekmektedir. Şayet, bu ayarı yaptı ise o kişiye takip isteği göndermeden de hesabına ve hikâyelerine göz atabileceksiniz.

İNSTAGRAM'DA GİZLİ KAPALI HESAP GÖRME NASIL YAPILIR?

İnstagram'da kapalı olan bir hesabı görebilmek isteyenler bu soruya arama motoru üzerinde sıkça cevap araştırmaktadır. Çeşitli sitelerde bu işlemi yapmak için sizden hesabınıza şifrenizi kullanarak giriş yapmanız istenebilir. Ancak, kullanıcı bilgilerinizi bu noktada kesinlikle paylaşmamanız gerekmektedir. Çünkü, Instagram'da kapalı profile bakmak mümkün değildir.

İNSTAGRAM NASIL ÇALIŞIR?

İnstagram hesabınızda fotoğraf ve video paylaşabilir, arkadaşlarınızla mesajlaşabilir, sesli ya da görüntülü konuşabilirsiniz. Tüm bunları yapabilmek için ise kendinize bir mail oluşturarak, bu mail üzerinden Instagram'a kayıt olmanız gerekir. İnstagram'a kayıt olduğunuz andan itibaren arkadaşlarınızı sosyal ağdan araştırarak ekleyebilirsiniz.

Takip ettiğiniz arkadaşların profilinde paylaştığı resimlere ve videolara göz atmaya başlayabileceksiniz.