İnstagram Hikâye Gizleme Nasıl Yapılır? Instagram (Story) Hikâye Gizleme

Türkiye ve dünya üzerinden en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarının başında yer almaktadır. Instagram, kullanıcılarına sunduğu özellikler sayesinden her geçen gün üye sayısını yükseltmektedir. İnstagram'da hikâye ekleme işlemi ise her gün milyonlarca kere gerçekleştiriliyor. İnstagram'da hikâye gizleme nasıl yapılır sorusu da bu noktada birçok kişinin akıllarına geliyor. Bazı arkadaşlarına yaptığı paylaşımları göstermek istemeyenler İnstagram story hikâye gizleme işleminin adımlarına aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Instagram hikâye (story) gizleme nasıl yapılır?

İNSTAGRAM HİKÂYE GİZLEME NASIL YAPILIR?

İnstagram'a kullanıcı adı ve şifrenizi yazarak giriş yapınız. Profilinizi açınız. Profilinizde sağ üst kısımda yer alan üç çizgili simgeye tıklayınız. Karşınıza gelen pencereden ayarları seçiniz. Ayarla penceresinden Gizlilik sekmesine tıklayınız. Bu alanda ise ''Hikâye'' tıklayınız. Hikâyeyi şu kişilerden gizle alanına girerek hikâyenizi görmesini istemediğiniz kişileri tek tek seçiniz. İşlemlerin ardından kaydet dediğinizde seçtiğiniz kişiler paylaştığınız durumları göremeyecektir.

INSTAGRAM'DA GİZLENEN HİKÂYELERİ GÖSTERME

Hikâyelerinizi gizlediğiniz kişilere yeniden açmak istiyorsanız yukarıdaki adımları tekrar uygulayınız. İlgili alandan seçtiğiniz isimleri tek tek kaldırarak o kişilere hikâyelerinizi yeniden gösterebilirsiniz.

INSTAGRAM STORY PAYLAŞMA

Instagram'da story paylaşmak için öncelikle çekmiş olduğunuz resmi kafanızda belirleyin. Daha sonra ise sol üst kısımda yer alan hikâyen kısmına tıklayarak resmi ya da videoyu fotoğraf albümünden seçiniz. Fotoğrafa istediğiniz etiketleri ve çıkartmaları da ekleyerek story atabilirsiniz.