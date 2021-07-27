İnternet üzerinden dolandırıcılık yapanlara şafak vakti operasyon

Adana polisi, online satış siteleri ve sosyal medya üzerinden verdikleri sahte ilanlarla insanları dolandıran zanlılara yönelik operasyon düzenledi. Mağdurlar arasında hakim, asker ve polisinde bulunduğu 93 kişiyi toplamda 250 bin lira dolandıran 37 zanlıdan 3'ü kadın 27 kişisi 8 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. 10 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.

HAKİM, POLİS VE ASKER…

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, başta sosyal medya olmak üzere ikinci el eşya alım-satımı imkanı sunan internet siteleri üzerinden sahte ilan vererek, aralarında hakim, polis ve askerlerin de olduğu 93 kişiyi yaklaşık 250 bin lira dolandıran 37 kişiyi deşifre etti. Polis, zanlıları tam 3 ay boyunca takip ederek tek tek delil topladı.

8 İLDE EŞ ZAMANLI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Siber ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Adana merkezli Ankara, İstanbul, Bursa, Antalya, Konya, Edirne ve Kütahya'da daha önceden belirlenen adreslere şafak vakti ardı ardına şok baskınlar gerçekleştirilerek 3'ü kadın 27 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait ev ve işyerlerinde de arama yapıldı.

500 MAĞDUR

Zanlıların sosyal medya ve ikinci el eşya alım-satım imkanı sunan internet siteleri üzerinden; bilgisayar, cep telefonu, otomobil yedek parçasının yanı sıra elektronik eşyaların, sahte satış ilanı vererek, ağlarına düşürdükleri kişileri dolandırdığı öğrenildi. Şüphelilerin bu yöntemle de Türkiye genelinde yaklaşık 500 kişiyi mağdur ettiği, ancak bunlardan sadece 93'ünün şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari olan 10 şüpheli de her yerde aranıyor.