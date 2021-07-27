İş insanı Hüseyin Baştuğ vefat etti

Hatay'ın Payas ilçesinde faaliyet gösteren Baştuğ Çelik A.Ş.'nin kurucusu Hüseyin Baştuğ, tedavi gördüğü Gelişim Hastanesi'nde vefat etti. Hakk'ın rahmetine kavuşan iş insanı Hüseyin Baştuğ, 27 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Payas Asri Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verilecek.

ÖNEMLİ ROL ÜSTLENDİ

Hüseyin Baştuğ, Türkiye'nin kalkınması, katma değeri yüksek ürün yelpazesine öncelik verilmesi, ihracatta söz sahibi bir ülke olunması, yerli ve milli sanayi hamlesi ile istihdamın önemini her fırsatta vurgulayan bir iş insanıydı. 2008 yılında çocukları Namık Yaşar Baştuğ, Mustafa Baştuğ ve Doğan Hakan Baştuğ'a destek veren Hüseyin Baştuğ, İSO 500'de en büyük sanayi kuruluşları arasında 43'üncü sırada yer alan Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş'nin kurulmasında önemli rol üstlenmişti.

PAYAS'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Türkiye aşığı olan hayırsever iş insanı Hüseyin Baştuğ, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Gelişim Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hacer Baştuğ'un eşi, Ahmet, Namık Yaşar, Mustafa, Dürdane ve Doğan Hakan Baştuğ'un babaları Hüseyin Baştuğ, 27 Temmuz Salı günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Payas Asri Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verilecek.