İstanbul’da HES kodu rezaleti: Ben bu durumda bir art niyet arıyorum

"HES KODU HİÇBİR ZAMAN ALMADIM"



Metrobüs kullanan Yıldız Göksu, "Her gelen vatandaş tek kullanımlık kartlarla turnikelerden rahatça geçebiliyor. Her şeyimiz o kadar anlaşılmaz ki biz vatandaş olarak işin içinde çıkamıyoruzö dedi. Tek kullanımlık kart kullandığını söyleyen Erkan Şeker ise, "Her zaman tek kullanımlık kart alıyorum. HES kodu hiçbir zaman almadım. Bazen müşteriye gitmem gerektiğinde tek kullanımlık kart alıyorum ve metrobüs kullanıyorum" diye konuştu.