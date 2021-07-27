İstanbul’da HES kodu rezaleti: Ben bu durumda bir art niyet arıyorum

Murat Başaran ise, "HES kodu sorulmadan bu kartlar satılırsa herkes bu kartları alır ve virüs daha çok yayılmaya başlar. Yetkililerin bu durumu bir an önce düzenlemesi lazım. HES kodu sorulmadan bu kartların satılması çok yanlış. Bu durum yetkililerin ne kadar lakayt çalıştıklarını gösteriyor. Ben bu durumda bir art niyet arıyorum" dedi.