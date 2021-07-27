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Giriş Tarihi: 27.7.2021 15:19

İzmir’de sahte içki operasyonu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından sahte içki operasyonu düzenlendi. Bornova’daki depoya yapılan baskında 921 şişe sahte içki ve 600 litre etil alkol ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sahte içki operasyonu düzenlendi. Bornova ilçesindeki depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Depoya düzenlenen baskında her yer didik didik arandı. Yapılan aramada 921 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 2 bin adet içki şişesi etiketi, 150 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 40 adet 2.7 ml'lik şişelerde anason yağı ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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İzmir’de sahte içki operasyonu
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