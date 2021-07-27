İzmir’de sahte içki operasyonu

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından dün sahte içki operasyonu düzenlendi. Bornova ilçesindeki depoda sahte içki üretimi yapıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri harekete geçti. Depoya düzenlenen baskında her yer didik didik arandı. Yapılan aramada 921 şişe sahte içki, 600 litre etil alkol, 2 bin adet içki şişesi etiketi, 150 adet fotokopi TAPDK bandrolü, 40 adet 2.7 ml'lik şişelerde anason yağı ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.