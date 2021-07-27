Kanser hastası eşini kravatla öldürüp canına kıydı

Ankara
'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı
'ndan emekli Mehmet Yıldırım (70), kanser hastası yatağa bağımlı eşini kravatla boğarak öldürdükten sonra tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti. Olay, Keçiören ilçesi Şenlik mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mehmet Yıldırım, kanser hastası yatağa bağımlı eşi Hamiyet Yıldırım'ı (74) kravatla boğarak öldürdü. Daha sonrasında tabancasıyla kendi kafasına bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mehmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geriye intihar notu bırakan Mehmet Yıldırım'ın "Bağışlayın kendi hür irademle yaptım" diye yazdığı belirtildi.