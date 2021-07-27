Kar maskeli suikast: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul
Bağcılar'da motosikletli ve yüzleri kar maskeli saldırganlar 2 kişiyi silahla yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Vedat Özdemir
hayatını kaybetti. Olay, önceki gün 21.00 sıralarında 100
. Yıl Mahallesi Fetih Caddesi
üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen yüzleri kar maskeli ve silahlı 2 şüpheli, husumetli oldukları Vedat Özdemir ve Selçuk M
.'ye peş peşe ateş etti. Vedat Özdemir ve Selçuk M. saldırıda yaralanarak yere düştü. Saldırganlar motosikletle ara sokaklara kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Vedat Özdemir yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Selçuk M.'nin tedavisi devam ederken polis, olayı gerçekleştiren kar maskeli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.