Merkez üssü Ege Denizi olan depremi hissedenler tarafından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. İzmir ve çevre illerdeki vatandaşlar deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi diye merak ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem haberine göre, İzmir Karaburun açıklarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçtü. İşte depreme ilişkin detaylar.

EGE'DE İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM!

İzmir'in çeşitli ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçüldü. Merkez üssü Ege Denizi ve İzmir Karaburun açıkları olarak tespit edilen deprem, Midilli Adası yakınlarında 9.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Dakikalar içinde küçük çaplı artçılar yaşanırken İzmirli vatandaşlar deprem endişesiyle sokaklara döküldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2021.07.27 13:16:34 38.9168 25.9513 6.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 13:08:49 38.9872 26.1150 8.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 13:06:43 38.9778 26.0392 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 13:05:47 38.9612 26.0760 8.3 -.- 2.7 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2021.07.27 13:02:53 38.9398 26.0588 9.6 -.- 4.3 4.4 EGE DENIZI İlksel 2021.07.27 12:05:48 37.0682 29.0205 13.7 -.- 1.7 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel 2021.07.27 11:21:07 39.4345 35.5770 5.0 -.- 1.7 -.- MENTESE-CAYIRALAN (YOZGAT) İlksel 2021.07.27 10:22:12 36.8787 35.5977 19.4 -.- 1.8 -.- KASLICA-YUREGIR (ADANA) İlksel 2021.07.27 10:04:46 38.6572 30.9643 6.0 -.- 2.0 -.- KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2021.07.27 09:36:52 38.9430 27.9867 15.8 -.- 2.5 -.- SARNICKOY-AKHISAR (MANISA) İlksel 2021.07.27 09:18:34 36.9373 27.8383 29.6 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ