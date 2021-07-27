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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:47 Son Güncelleme: 27.7.2021 13:47

İzmir açıklarında deprem son dakika: Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde ve büyüklüğü ne? AFAD – Kandilli son depremler listesi

İzmir açıklarında deprem son dakika: Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde ve büyüklüğü ne? AFAD – Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberi: Geçtiğimiz dakikalarda İzmir bölgesinde şiddetli bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, İzmir’de deprem mi oldu, merkez üssü nerede ve kaç şiddetinde, İzmir’deki depremin büyüklüğü ne diye araştırıyor. Afetin yarattığı etkilerle can ve mal kaybı olup olmadığını merak edenler, deprem kaç saniye sürdü diye de inceliyor. Depremi hissedenler tarafından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi takip ediliyor. İşte son yaşanan depremler.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremi hissedenler tarafından AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılıyor. İzmir ve çevre illerdeki vatandaşlar deprem mi oldu, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi diye merak ediyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan son dakika deprem haberine göre, İzmir Karaburun açıklarında 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.2 olarak ölçtü. İşte depreme ilişkin detaylar.

EGE'DE İZMİR AÇIKLARINDA DEPREM!

İzmir'in çeşitli ilçelerinde hissedilen depremin şiddeti AFAD tarafından 4.2, Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçüldü. Merkez üssü Ege Denizi ve İzmir Karaburun açıkları olarak tespit edilen deprem, Midilli Adası yakınlarında 9.6 kilometre derinlikte meydana geldi. Dakikalar içinde küçük çaplı artçılar yaşanırken İzmirli vatandaşlar deprem endişesiyle sokaklara döküldü.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2021.07.27 13:16:34  38.9168   25.9513        6.4      -.-  2.6  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 13:08:49  38.9872   26.1150        8.8      -.-  1.8  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.27 13:06:43  38.9778   26.0392        8.3      -.-  2.3  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 13:05:47  38.9612   26.0760        8.3      -.-  2.7  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        İlksel
2021.07.27 13:02:53  38.9398   26.0588        9.6      -.-  4.3  4.4   EGE DENIZI                                        İlksel
2021.07.27 12:05:48  37.0682   29.0205       13.7      -.-  1.7  -.-   KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA)                          İlksel
2021.07.27 11:21:07  39.4345   35.5770        5.0      -.-  1.7  -.-   MENTESE-CAYIRALAN (YOZGAT)                        İlksel
2021.07.27 10:22:12  36.8787   35.5977       19.4      -.-  1.8  -.-   KASLICA-YUREGIR (ADANA)                           İlksel
2021.07.27 10:04:46  38.6572   30.9643        6.0      -.-  2.0  -.-   KADIKOY-CAY (AFYONKARAHISAR)                      İlksel
2021.07.27 09:36:52  38.9430   27.9867       15.8      -.-  2.5  -.-   SARNICKOY-AKHISAR (MANISA)                        İlksel
2021.07.27 09:18:34  36.9373   27.8383       29.6      -.-  1.6  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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İzmir açıklarında deprem son dakika: Deprem mi oldu? Kaç şiddetinde ve büyüklüğü ne? AFAD – Kandilli son depremler listesi
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