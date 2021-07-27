Karadeniz 30 yıl sonra tertemiz

PKK terör örgütünün Karadeniz bölgesine sözde açılım adı altında sızma yaparak burada ırkçılığa dayalı gerçekleştirdiği provokatif saldırılarda çok sayıda sivil, asker ve polis şehit edildi. İlk kez 1991 yılında sözde Anadolu Halk Kurtuluş Ordusu, devamında Devrimci Halk Partisi (DHP) adıyla bölgeye sızan terör örgütü PKK, ilerleyen süreçte TKPM-L, TİKKO, MLKP, MKP-HKO gibi aşırı sol örgütlerle işbirliği yaparak Karadeniz bölgesinde tutunmaya çalıştı. Yöre halkının tepkisinden korkan hainler PKK adını kullanmak yerine son olarak terör örgütünün teorisyenlerinden Duran Kalkan'ın fikir babalığı yaptığı Halkların Birleşik Devrimci Hareketi adıyla Karadeniz bölgesine her yıl bahar ayında sızma yaparak sonbahar aylarına kadar burada hain saldırılar düzenledikten sonra kışı geçirmek için Tunceli kırsalına geri dönüş yapıyorlardı.

Terörle Mücadele konseptindeki köklü değişimle birlikte yerli ve milli ileri teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı istihbarata dayalı iç güvenlik harekâtlarında terör örgütü PKK 2015 yılından bu yana tarihindeki en ağır darbeleri aldı. Kıran, Kapan, Yıldırım ve Eren adıyla yürütülen harekâtlarla Türkiye içindeki terörist sayısı bu yıl 260'a kadar geriledi.

İLK KEZ BU YIL SIZMA YAPAMADILAR

Sınır ötesinde gerçekleştirilen Pençe harekâtlarından sonra gerek sınırın sıfır noktasına, gerekse sınırın 15 kilometre derinliğinde kurulan yüksek güvenlikli askeri üs bölgeleriyle birlikte Türkiye'ye yeni gruplar geçiremeyen terör örgütü ilk kez bu yıl Karadeniz bölgesine de sızma yapamadı.

Geçen yıla kadar Tunceli, Erzincan, Sivas üzerinden Karadeniz'in iç kesimlerine kadar 2'şerli ve 3'erli gruplarla sızan teröristler 30 yıl sonra ilk kez bu yıl Karadeniz'e grup geçiremedi.

TUNCELİ, ERZURUM BOŞ KALINCA KARADENİZ DE BOŞ KALDI

Karadeniz'in bağlı olduğu sözde Dersim Saha Komutanlığı adını verdikleri Tunceli kırsalında bölge ve alan sorumluları dahil kritik teröristlerin öldürülmesiyle Tunceli, Erzurum, Bingöl ve Erzincan kırsalına yeni gruplar takviye edemeyen terör örgütü, Karadeniz'e de sızma yapamadı. Hainler özellikle Tunceli, Erzurum ve Bingöl kırsalına her yıl bahar ayında yeni gruplar takviye ettikten sonra fazla kalan gruplar içinden özel eğitimli olanları seçerek Karadeniz'e gönderiyordu. Ancak bu bölgelerde terörist kalmayınca, kalan 3 ve 5 kişilik marjinal grupların da İHA ve SİHA'lara yakalanıp öldürülme korkusuyla hareket edemez hale gelmesiyle Karadeniz yaylaları yeniden huzur ve güven ortamına kavuştu.

GEÇEN YIL GÜZERGÂH DEĞİŞTİRDİLER O DA TUTMADI

JÖAK'ın nokta operasyonlarıyla PKK'nın Karadeniz eyalet sorumlularından 10 Milyonluk Kırmızı kategoride aranan Türk Tarık kod adlı Barış Öner ile Cudi Zaza kod adlı Mehmet Yakışır'ın da aralarında bulunduğu 50'nin üzerinde terörist etkisiz hale getirildi. Karadeniz'e sızmak terör örgütü için hayal oldu. PKK son olarak geçen yıl güzergah değiştirip İran üzerinden Karadeniz'e bir grup geçirmek istemişti. İran'ın Dambat bölgesinden yurda sızan 7 terörist, Ağrı Eleşkirt üzerinden Kars Kağızman'a, buradan Çemçe Madur Dağlarından Sarıkamış, Ardahan Göle kırsalından Artvin'e sızmak istemiş, 7'si de Çemçe-Madur bölgesinde öldürülmüştü.

BARAJ VE KALEKOLLAR GEÇİŞLERİ BİTİRDİ

Teröristler 2019 yılına kadar Kuzey Irak'tan sızarak Şırnak Gabar Dağı üzerinden Batman Gercüş'teki Mava Dağına, Diyarbakır Silvan'dan Elazığ ve Tunceli Ovacık''a, buradan da Erzincan'ın Kemah ve Refahiye İlçeleri üzerinden Gümüşhane Kelkit, Şiran ve Giresun'a sızıyordu. Yine Sivas'ın Zara, Koyulhisar ve Suşehri'nden Tokat Almus, Niksar kırsalına sızarak kanlı saldırılar gerçekleştiriyordu. Bu bölgelere yapılan HES barajları, 7/24 keşif/dinleme/gözetleme yapan ileri teknoloji ile donatılan yeni Kalekollar ve yüksek güvenlikli üs bölgelerinin inşasıyla teröristler ağır kayıplar verince Karadeniz'e bu güzergâhlardan sızamaz oldu.