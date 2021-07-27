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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü
ANTALYA'DA düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olay dün 21.20 sıralarında Aksu ilçesi Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturduğu masanın üzerine devrildi. Olayda Mustafa Ölmez (44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ölmez, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı. Yaralılardan, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu belirtildi.
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Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü
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