Kır düğününde ağaç devrildi: 1 ölü

ANTALYA
'DA düzenlenen kır düğününde çam ağacının devrilmesi sonucu 1 davetli hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Olay dün 21.20 sıralarında Aksu ilçesi
Konak Mahallesi Serik Caddesi'ndeki bir açık hava düğün salonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kırılan yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki çam ağacı düğünde misafir olarak bulunan 10 kişinin oturduğu masanın üzerine devrildi. Olayda Mustafa Ölmez
(44) olay yerinde hayatını kaybederken, Niyazi Ölmez
, Fadime Ölmez, Güldeniz Ölmez, Umut Ayaz Ölmez, Özlem Başkaya, Fikret Uysal, Ercan Ak, Fatma Yener Arın ve Ramazan Solmaz yaralandı. Yaralılardan, Niyazi Ölmez'in durumunun ağır olduğu belirtildi.