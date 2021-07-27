Kır düğününde korkunç son: Beklenen açıklama geldi!

"29 Temmuz 2021 tarihinde işletmemizde meydana gelen elim kazayla ilgili olarak işbu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. Anılan kaza, yakinen tanıdığımız bir müşterimizin düğününde tüm şirket yetkilileri ve personelimiz de alandayken meydana gelmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki, bu elim kaza, Orman Bölge Müdürlüğü personelleri ve şirketimiz ilgili personelleri tarafından yapılan tüm denetim ve kontrollere rağmen, genç ve tehlike arz etmeyen bir ağacın düşmesi sonucu meydana gelmiştir. İhmal ya da özen eksikliği bulunmayan işbu olayla ilgili derin bir üzüntü içerisindeyiz. Mücbir sebep niteliğindeki bu doğa olayı nedeniyle vefat eden misafirimize rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

Ceren Yeğinaltay, olayla ilgili savcılığa ifade vereceğini de belirtti.