Kırıkkaleli şehit Çelebi, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca makineli tüfek ile yapılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Halil Çelebi (27) şehit oldu.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında gerçekleştirilen törende, Çelebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı önce uçakla Ankara'ya ardından da kara yolu ile memleketi Kırıkkale'ye gönderildi.

Silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınan Çelebi'nin naaşı, törenin yapılacağı Nur Camii'ne getirildi. Taziyeleri kabul eden annesi Hatun (48), babası Vehbi (52), eşi Ayşenur (25) ile kardeşleri Eren (18) ve Erdem (16) Çelebi gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar tarafından öğlen vakti kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Çelebi, Balışeyh ilçesinin Kırlangıç köyündeki aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Kültür Turizm Bakan Yardımcı Serdar Çam, Vali Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale milletvekilleri, kurum müdürleri, ilçe belediye başkanları, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.