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Giriş Tarihi: 27.7.2021 17:56

Kitap kahvelere yoğun ilgi

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Kitap kahvelere yoğun ilgi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sınava hazırlanan ve kitap meraklıları için hizmete sunduğu kitap kahveler yoğun ilgi görüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, başta üniversite ve meslek edinme olmak üzere çeşitli sınavlara hazırlananlara ücretsiz hizmet verilen kitap kahvelerde, öğrencilere uygun çalışma imkânı sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın, Yenişehir'de Millet Kıraathanesi, Bağlar'da Kardeşlik Parkı, Kayapınar'da Kent Meydanı ile Tema Parktaki Kitap Kahve kütüphaneleri, her gün 08.00 - 21.00 saatleri arasında her yaştan vatandaşa hizmet veriyor.

Kentte, hava sıcaklıklarının yüksek seviyede seyretmesi nedeniyle kitap kahveler, oluşturduğu uygun ortam nedeniyle yüzlerce öğrenci ve okuyucuya ev sahipliği yapıyor.

KİTAPSEVERLERİN UĞRAK MEKANI

Kitap kahveler sınavlara hazırlıklar dışında, bünyesinde başta seçkin edebiyat eserleri olmak üzere farklı türlerde barındırdığı binlerce kitap ile okur severlerin de uğrak mekânı durumunda.

Vatandaşlar, kitap kahvelerde diledikleri kitabı okuma şansı buluyor.

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Kitap kahvelere yoğun ilgi
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