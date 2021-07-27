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Giriş Tarihi: 27.7.2021

Kovid olan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun

Kovid olan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
Edirne'nın Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu (56), koronavirüs tedavisine devam ettiği evinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, 2 doz Sinovac ile 20 gün önce de 1 doz BioNTech aşısı olduğunu ve bu sayede koronavirüsü hafif şekilde geçirdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Aşılar beni öyle bir korudu ki ne boğaz ağrısı ne ateşim oldu. Yani hastalık sürecimi aşıların vasıtasıyla ayakta atlattım. Koronavirüs olmama rağmen grip gibi geçiriyorum. Aşı karşıtları oluşmuş, anlaşılır gibi değil. Türkiye'de 23 milyon aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayan var. Ne olur aşımızı olalım, aşı olmak ağır hasta olmayı engelliyor, entübe olmayı engelliyor, yoğun bakımı engelliyor. Tat alabiliyorum, ateşim çıkmadı, oksijen değerlerim düşmedi" dedi. DHA
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Kovid olan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun
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