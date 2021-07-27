Kovid olan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun

Edirne
'nın Keşan
İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu
(56), koronavirüs
tedavisine devam ettiği evinden, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, 2 doz Sinovac
ile 20 gün önce de 1 doz BioNTech
aşısı olduğunu ve bu sayede koronavirüsü hafif şekilde geçirdiğini söyledi. Helvacıoğlu, "Aşılar beni öyle bir korudu ki ne boğaz ağrısı ne ateşim oldu. Yani hastalık sürecimi aşıların vasıtasıyla ayakta atlattım. Koronavirüs olmama rağmen grip gibi geçiriyorum. Aşı karşıtları oluşmuş, anlaşılır gibi değil. Türkiye'de 23 milyon aşı sırası gelmesine rağmen aşı olmayan var. Ne olur aşımızı olalım, aşı olmak ağır hasta olmayı engelliyor, entübe olmayı engelliyor, yoğun bakımı engelliyor. Tat alabiliyorum, ateşim çıkmadı, oksijen değerlerim düşmedi" dedi. DHA