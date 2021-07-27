Konya'da feci görüntüler: Sular çekildi, balıklar öldü

Altın, "Buradaki su fazlaysa Alibeyhüyüğü Mahallesi kullanıyordu. Bu yılki kuraklık nedeniyle hiç kullanamadılar. Yetkililer balık ölümlerinin oksijen yetersizliğinden olduğunu, suyun devridaim yapmadığından kaynaklandığını söylediler. Buradaki suyu besleyecek bir kaynak yok. Bunun için de yapacak bir şey yok. Bu barajın DSİ tarafından envanterden düşürüldüğü söyleniyor. Atıl bir baraj. DSİ tarafından çürük raporu verilmiş. Bu barajın yer altı sularına büyük etkisi var. Su geldiği zaman bu baraj yer altı suyunu besliyor. Su olmadığı zaman tarım arazisi olarak kullanıyoruz. Baraj suları çekilince burada tarım yapılıyor. Bu yıl nisan ayından itibaren ekim yapıldı" diye konuştu.