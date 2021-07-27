Lale Bayram cinayetinde şok detaylar! Açık giyindiği eşini iple boğdular!

"KARIN BAŞKALARIYLA BİRLİKTE OLUYOR"

Savcılıkta ifade veren eski eş Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1,5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nın kendisine 'Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın' dediğini bunun üzerine kendisinin ne yapacağını sorduğunda arkadaşının kendisine 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı. Teklifi kabul ettiğini anlatan Yasin A., Silivri'de arkadaşı ile araç kiralayıp eski eşinin ikametine gittiklerini, içeri girdikten sonra Servet K.'nın yanında getirdiği iple eşini boğduğunu ardından da olaya intihar süsü vermek için jiletle bileklerini kestiğini ifade etti. İfadesi alınan Servet K. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek Yasin A.'nın kendisine borcu olduğunu parayı vermek için bir yere gitmeleri gerektiğini söyleyerek eski eşinin evine gittiklerini burada lavaboya gittiği sırada Yasin A.'nın Lale Bayram'ı öldürdüğünü cinayete yardım etmediğini anlattı.