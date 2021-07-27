Lale Bayram cinayetinde şok detaylar! Açık giyindiği eşini iple boğdular!

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Sultanbeyli'de evinin banyosunda ölü olarak bulunan Lale Bayram'ın (25) bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Geçtiğimiz 20 Mart'ta polise başvuran Yasin Y. 1,5 ay önce evini kiralayan Lale Bayram'a ulaşamadığını, iki gün önce eve gittiğinde içerden hiç ses gelmediğini söyleyerek polisten yardım istedi.
Ev sahibi Yasin Y. yedek anahtarı kullanarak olay yerine gelen polis ekipleriyle birlikte içeri girdi. Polisler evde yaptığı incelemede Lale Bayram'ı banyoda ölü olarak buldu. Şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturmada Lale Bayram'ın bir süre önce boşandığı eşi Yasin A.' ile arasında onlarca adli olayın yaşandığı belirlenince eski koca şüpheli olarak aranmaya başlandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yapılan araştırmada Yasin A. ile Servet K.'nın aynı mahalleden arkadaş oldukları Yasin A.'nın, Servek K.'ya eski eşinin kendisini aldattığını ileri sürdüğü, Servet K.'nın "İstersen eski karını öldürelim, intikamını alalım" şeklinde teklifte bulunduğunu belirlendi.
TETİKÇİ ARKADAŞI ÇIKTI
Polis ekipleri bu konuşma sırasında Servet K.'nın Yasin A.'ya cinayet işini 8 bin 500 lira karşılığında yapabileceğini söylediği ve ikilinin anlaştığını tespit etti. Şüphelilerin hazırladıkları planı uygulamaya koydukları, içeri girdikten sonra Lale Bayram'ı boğarak öldürdükleri ardından olaya intihar süsü vermek için bileklerini kestikleri tespit edildi. İfadeleri alınan şüpheliler Yasin A.(30) ve Servet K.(32) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMERALARA YAKALANDILAR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında canice katledilen Lale Bayram'ın öldürülmeden hemen önce bir marketten alışveriş yaparken görüntüleri olduğunu tespit etti. Görüntülerde Lale Bayram'ın hızlı bir şeklide alışveriş yaptıktan sonra aldıklarının parasını ödeyip dışarı çıktığı, görüntülerin devamında Yasin A. ve Servet K.'nın beyaz bir otomobille genç kadının evine gittiğini belirledi.
"KARIN BAŞKALARIYLA BİRLİKTE OLUYOR"
Savcılıkta ifade veren eski eş Yasin A., olaydan birkaç gün önce 1,5 yıldır arkadaşı olan Servet K.'nın kendisine 'Sen erkek misin? Sen burada çocuk bak, eşin başka erkeklerle yatıp kalksın' dediğini bunun üzerine kendisinin ne yapacağını sorduğunda arkadaşının kendisine 8 bin 500 lira vermesi karşılığında eşini öldürebileceğini söylediğini anlattı. Teklifi kabul ettiğini anlatan Yasin A., Silivri'de arkadaşı ile araç kiralayıp eski eşinin ikametine gittiklerini, içeri girdikten sonra Servet K.'nın yanında getirdiği iple eşini boğduğunu ardından da olaya intihar süsü vermek için jiletle bileklerini kestiğini ifade etti. İfadesi alınan Servet K. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek Yasin A.'nın kendisine borcu olduğunu parayı vermek için bir yere gitmeleri gerektiğini söyleyerek eski eşinin evine gittiklerini burada lavaboya gittiği sırada Yasin A.'nın Lale Bayram'ı öldürdüğünü cinayete yardım etmediğini anlattı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ HAPSE MAHKÛM EDİLDİLER
Lale Bayram'ın annesi Sabire Özdemir ise Avukatı Ejder Görel aracılığıyla kızlarını katleden 2 caniden şikâyetçi olduğunu belirtti. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda iki şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik cinayeti birbirleri üzerine attıklarını belirterek haklarında 'İştirak Halinde Tasarlayarak, Canavarca Hisle veya Eziyet Çektirerek Öldürme' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıkan şüpheliler cinayeti birbirlerinin üzerine attılar. Mahkeme yapılan yargılama sonunda iki caninin cinayeti tasarlayarak gerçekleştirdiğine kanaat getirerek ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi. Maktul genç kadının annesinin avukatı Ejder Görel, SABAH'a yaptığı açıklamada, 'Türk yargısı verdiği karar ile suçluları gerçek anlamda cezalandırmış olup, kadın cinayetlerinde indirim yapılmaması gerektiğini bu kararla kamuoyuna duyurmuş oldu.