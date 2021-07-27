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Giriş Tarihi: 27.7.2021 19:50

Manisa'da iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

DHA
Manisa'da iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan av tüfeği ve bıçakların kullanıldığı kavgada ortalık kan gölüne döndü. Olayda bir kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki olay, dün saat 19.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi, Kuyucak Caddesi üzerinde meydana geldi. İki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle av tüfeği ve bıçakların da kullanıldığı kavga çıktı. Kavgada, bıçaklanan Yusuf Polat, D.P. (22), F.P. (32) ve Y.P. (20) ile diğer aileden K.Y. (27), H.Y. (20) ve S.Y. (23) de sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yusuf Polat sevk edildiği Salihli Devlet Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Olayın büyüme ihtimaline karşı polis ve çevre ilçelerden takviye olarak gelen Çevik Kuvvet ekipleri, çevre güvenliğini sağladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kavganın nedeni araştırılırken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Manisa'da iki aile arasında silah ve bıçaklı kavga! Ortalık kan gölüne döndü
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