Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman? TCMB PPK 2021 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN? &NBSP;

Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Merkez Bankası toplantısı, ağustos ayı faiz kararı için bir araya geleceği tarih henüz açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde netleşecek.

Enflasyon Raporu 2021-III'ün tanıtımı amacıyla 29 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecektir. Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecektir.

EN SONKİ FAİZ KARARI NASILDI?

MB'nin 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre PPK toplantısı 14 Temmuz'da gerçekleştirildi. 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü saat 14:00'te faiz kararı duyurulmuş oldu.

Geçtiğimiz süreçte yapılan açıklamalarda yıl sonu enflasyon hedefli kararların alınacağı belirtilmişti. Bu kapsamda kararı verilecek olan politika faizi 14 Temmuz'da bir kez daha açıklandı.

TCMB faizi yüzde 19'da sabit tuttu, faiz değiştirilmedi.