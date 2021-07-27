Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Yüksek sıcaklıklar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; çok sayıda ilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerini üzerinde olması bekleniyor. Peki önümüzdeki 5 gün yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar...
SICAKLIKLAR 4-8 DERECE ARTACAK
Meteoroloji'den yapılan uyarı açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:
"Hava sıcaklıklarının yarından (27.07.2021 Salı) itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayarak, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
İSTANBULLULAR DİKKAT
Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 32-34, Edirne'de 36-39, Çanakkale'de 35-39, Bursa'da 34-37, Balıkesir'de 34-38, İzmir'de 37-40, Manisa'da 38-42, Aydın'da 41-44, Muğla'da 38-41, Antalya'da 39-41, Adana'da 37-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.
VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI
Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir."
BAZI İLLERDE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon'un batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-60 kg/m2), Trabzon'un doğusu ve Rize ile Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir.
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