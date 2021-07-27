Motosiklet üzerinde leğenli yolculuk

Kayseri'de hava sıcaklıkları bunaltmaya devam ederken, motosiklet üzerinde seyreden bir kadının güneş çarpmasına karşı aldığı tedbir gülümsetti. Talas İlçesinden Kocasinan İlçesine giden motosikletli bir çiftin sıra dışı yolculuğunda kocanın kask taktığı, karısının ise başına leğen geçirdiği görüldü. Motosiklet üzerindeki kadının başına güneş geçmemesi için kocasından tutunmak yerine iki eliyle sıkı sıkı leğeni tutması ilginç görüntüler oluşturdu. Trafikte ilerleyen motosikletli çiftin tehlikeli ve bir o kadar ilginç olan leğenli yolculuğu SABAH'ın objektifine yansıdı.