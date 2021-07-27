Motosikletlere sıkı denetim

Trafik güvenliğinin artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelgenin ardından Kırıkkale'de Motosikletlere Yönelik Huzur ve Güven Uygulaması gerçekleştirildi. Çeşitli noktalarda Emniyet ve Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 241 motosiklet kontrol edildi. Uygulama kapsamında 7 adet motosikletin tescilsiz olduğu tespit edilerek, trafikten men edildi. 16 motosiklet sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. Motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği vurgulandı.

VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı tarafından, trafik kazalarının önlenmesine yönelik yol haritasını belirleyen kısa, orta ve uzun vadeli planlarını içeren "Trafik Kazalarını Önleme Planı" ve "Motosiklet Kazaları" Genelgeleri, valiliklere gönderilmişti. Genelgeye göre, 2021 yılının ilk altı aylık döneminin 2020 yılının aynı dönemi ile karşılaştırılarak, motosiklet/motorlu bisiklet kazalarının yoğun olduğu alanlar tespit edilecek. Kazaların oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgilere dayalı olarak analizlerin yapılacak; etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hakimiyetinin artırılarak mobil/motorize trafik ekip/timlerin görünürlüğü artırılacak. Tescilsiz, plakasız, sürücü belgesiz veya yetersiz sürücü belgeli, standart dışı başka bir araca ait ya da sahte plakalı, hurdaya ayrılmış veya trafikten çekilmiş motosiklet/motorlu bisikletlerin karayolunda kullanıldığının tespiti halinde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar uygulanacak.

TRAFİKTE MOTOSİKLET KULLANIMINA YÖNELİK FARKINDALIK ARTIRILACAK

Motosiklet/motorlu bisikletlerin trafik kurallarına uygun olarak trafikte yer alması, diğer araç sürücülerinin de motosikletlerin geçiş haklarına ve sürüş güvenliğine dikkatlerinin artırılmasına yönelik illerde bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerine yönelik proje ve kampanyalara ağırlık verilecek. Motosiklet/motorlu bisiklet kullanımında kask takmanın ölüm/ağır yaralanma riskini düşürdüğünden hareketle "kask kullanımı" konusundaki denetimlerin artırılacak. Trafik kolluğunca tescilsiz, tescil plakası görünürlüğü bozuk, ışık donanımı eksik/farklı olan, üzerinde teknik değişiklik yapılmış (aynaları sökülmüş, amortisörleri kesilmiş vb.), abart egzoz vb. gibi eksiklikleri bulunan motosiklet/motorlu bisikletlere karşı duyarlı olunacak. Bu eksikliklerin genel kolluk personelince tespit edilmesi ve aracın durdurulması halinde ise trafik personelinden destek talep edilecek. Üzerinde taşıma kutusu bulunan (yan tarafta bulunan çantalar hariç) ancak bu hususu tescil belgesi ve bilgisayar kayıtlarına işletmediği tespit edilen motosiklet/motorlu bisiklet işletenleri hakkında gerekli işlemler yapılacak. Yaya yolları (kaldırım) ve yaya geçitleri dahil yayalara ayrılmış alanları kullanan veya duran/duraklayan araçların arasından geçiş yapan motosiklet/motorlu bisiklet sürücülerine karşı duyarlı olunacak. Motosiklet/motorlu bisiklet türü araçların hareket kabiliyetleri dikkate alınarak rutin/alışılmış uygulama yerleri ve denetimlerin dışında sivil ekip ve personel ile de denetim yapılacak. Trafik ekip/timleri ve/veya motosikletli asayiş birimlerince motosiklet/motorlu bisikletlere yönelik sık sık özel denetim gerçekleştirilecek. Motosiklet/motorlu bisikletlerin kazalarına ilişkin istatistiklerin düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacak.