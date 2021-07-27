Muş'ta "berivanlar" süt sağmak için her gün kilometrelerce yürüyor

Merkeze 35 kilometre uzaklıktaki Derecik yaylasında çadır kuran Berivanlar, her gün patika yolları, vadileri ve dik yamaçları aşarak koyun sürülerinin bulunduğu 2 bin 500 rakımlı yaylaya yürüyorlar. Bölgeye ulaşan kadınlar, burada hayvanların sağımını yaparak, elde ettikleri koyun ve keçi sütünden peynir, yoğurt ve tereyağı üretiyor. Elde edilen sütleri bidonlara boşaltan Berivanlar, eşekleri yükleyerek tekrar çadırların yolunu tutuyorlar.

Hayvancılıkla uğraştıklarını belirten Berivanlardan Halime Yaldız, hayvan sağımı yapmak için günde 12 kilometre yol yürüdüklerini söyledi.

Sabahın ilk ışıklarıyla kalkıp kahvaltı yapıp, çocukları komşulara bıraktıklarını ifade eden Yaldız, "Hayvanların bulunduğu bölgeye eşeklerle geliyoruz. Burada süt sağıp tekrar eşeklere yükleyip çadırlarımıza dönüyoruz. Günde iki kez bu yolu yürüyoruz ve zor oluyor. Hayat şartları zor. Elde ettiğimiz sütlerden peynir, yoğurt ve tereyağı yapıyoruz. Geçimimizi bunlarla sağlıyoruz. 5 ay boyunca burada kalıyoruz. Daha sonra ise burada göçüp Batman'a gidiyoruz ve ilkbahar mevsimiyle tekrar buraya dönüyoruz "diye konuştu.

Hayatlarının hep yaylada geçtiğini anlatan yaldız, "Hayvanlar içinde insanlar içinde su sıkıntısı çok oluyor. Devlet büyüklerimizden hayvanlarımız için kalıcı gölgelik ve bizler için de su getirmelerini istiyoruz." İfadelerini kullandı.

Berivanlardan Derya Yaldız ise "Sürekli hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvanlarımızın bulunduğu yüksek bölgelere eşek ve atlarla gidiyoruz. Sütlerimizi at ve eşek yardımıyla getiriyoruz. Günde 12 kilometre yol gidip geliyoruz. Ayrıca hava sıcak olduğu için zorlanıyoruz. Sütü buraya getirip işlemlerden geçirdikten sonra peynir, yoğurt, lor peyniri ve kaymak üretiyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Hayvancılık çok zor bir meslek. Buradan sonra Batman'a gidiyoruz ve hayvanlarımıza orada bakacağız. Sürekli hayatımız böyle çadırda geçiyor." diye konuştu.