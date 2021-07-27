Namaz Kılarken Niyet Nasıl Edilir? Beş Vakit Namaza Nasıl Niyet Edilir?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmaz üzere beş vakit farz namazı bulunmaktadır. Bu namazların dışında farz olan Cuma namazı da bulunur. Namaz kılmadan önce ise her bir namaz için farklı şekilde niyet edilmesi gerekmektedir. Sabah namazı ve diğer tüm vakit namazlarının sünnetleri ve farzları için niyet edilişi de birbirinden farklıdır. Peki, namaz kılarken nasıl niyet edilir? Beş vakit namaza nasıl niyet edilir? Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazları için niyet edilişi bu başlık altında yer alıyor.

Namaz Kılarken Nasıl Niyet Edilir?

Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı için niyet etmek isteyenler bu konuda detaylı bilgileri araştırıyor. Beş vakit namaz ve Cuma namazı için niyet etme şöyle;

Sabah Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının sünnetini kılmaya.

Farz: Niyet ettim Allah rızası için sabah namazının farzını kılmaya.

Öğle Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının sünnetini kılmaya.

Farz: Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının farzını kılmaya.

Son Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için öğle namazının son sünnetini kılmaya.

İkindi Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının sünnetini kılmaya.

Farz: Niyet ettim Allah rızası için ikindi namazının farzını kılmaya.

Akşam Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Farz: Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının farzını kılmaya.

Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için akşam namazının sünnetini kılmaya.

Yatsı Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının sünnetini kılmaya.

Farz: Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının farzını kılmaya.

Son Sünnet: Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının son sünnetini kılmaya.

Vitir Namazına Nasıl Niyet Edilir?

Niyet ettim Allah rızası için vitir vacip namazını kılmaya.

NOT: Namaz camide cemaat ile kılınıyorsa farz namazlarında yukarıda yazan niyetlerin ardından ''uydum hazır olan imama'' söylenmesi gerekir.