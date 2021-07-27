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Giriş Tarihi: 27.7.2021

‘Oğlum ölmemiştir bir daha bakın’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
‘Oğlum ölmemiştir bir daha bakın’

Antalya’da, temizlik yaparken 3.5 yaşındaki oğlu villanın havuzunda boğulan annenin feryadı, yürekleri dağladı: “Belki yaşıyordur. O dünyanın en melek kalpli çocuğuydu”

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan mahallesinde, Kalkan Turizm Merkezi'nde bulunan villasını kiraya veren Esra Kibrit, önceki gün müşterileri çıkınca, temizlik yapmaya başladı. Bu sırada kendi başına oynamaya başlayan 3.5 yaşındaki oğlu Doruk, villanın havuzuna düştü. Oğlunu göremeyince çevreyi aramaya başlayan anne, oğlunu havuzda hareketsiz halde bulunca hemen dışarıya çıkardı. Dedesi Bayram Karaardıç tarafından hemen Ova Sağlık Ocağı'na götürülen talihsiz çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

'BIRAKIN, BEN DE ÖLEYİM'
Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sırasında gözyaşlarına boğulan anne Esra Kibrit'in, "Oğlum ölmemiştir, bir daha bakın ne olur. Belki yaşıyordur. O dünyanın en melek kalpli çocuğuydu" feryatları yürekleri dağladı. Oğlunun cansız bedeni konulurken, cenaze aracının önüne yatan acılı anne, "Araç beni de ezsin. Ben çocuğuma sahip çıkamadım. Ben de öleyim. Oğlumun tabutuna beni de koyun. İkimiz birlikte Fethiye'ye gidelim. İkimizi birlikte gömün" diyerek sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, eşi Halil Kibrit tarafından güçlükle kaldırılarak otomobile götürüldü. Doruk, Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik mahallesindeki Kuracul Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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‘Oğlum ölmemiştir bir daha bakın’
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