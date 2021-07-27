Onur’un ölümünde arı izi

Ankara
'da, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan ve kurumuş bir dere yatağının kenarında cansız bedenine ulaşılan 20 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker
'in ölümüyle ilgili ön otopsi raporuna SABAH ulaştı.
KESİCİ YARA İZİ YOK
Cumhuriyet Savcısı eşliğinde yapılan ön otopsi sonucunda Eker'in vücudunda delici, kesici, ateşli silahlı hiçbir yara izine rastlanılmadı. Yapılan tespitlerde, Eker'in öldüğü bölgenin yaklaşık 150 metre ilerisinde çardak ve arı kovanlarının bulunduğu belirlendi. Ön otopsisinde vücudunda çok sayıda arı iğnesi izine rastlandı. Eker'in ölümünün arı sokması ya da beyin kanamasına bağlı olduğu öngörülüyor. Kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp
tarafından hazırlanan raporla netlik kazanacak. Talihsiz gencin cesedi, 3 gün süren aramalar sonucu bulunmuştu. Eker'in cenazesi Ahmet Efendi Camisi
'nde kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı
'na defnedilmişti.