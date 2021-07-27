Ordu'da inanılmaz vurgun: Soyup soğana çevirdiler!

"BANA KENDİLERİNİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ GİBİ TANITTILAR"

"Bana kendisini müşteri temsilcisi gibi tanıttı ve kart bilgilerimi aldı" diyen Kuşcu, "Bana, 'onaylıyor musun?' diye sordular ancak ben gerçek bandrolümü ödüyorum zannettim ve onaylıyorum dedim. Çünkü bana kendilerini müşteri temsilcisi gibi tanıttılar. Onay verince de tüm parayı çekmişler. Toplam tutar 3 bin TL'ye yakındı" şeklinde konuştu.



"KARTI ATM'YE TAKINCA ŞOK OLDUM"

Hesabındaki tüm paranın çekildiği, banka kartını ATM'ye taktığında anladığını aktaran İsa Kuşcu, "Kimse benim gibi özellikle bu işlerden anlamayanlar bu tür bilgileri paylaşmasın. Sonrasında hesabında ne kadar para varsa gidiyor. Bir de bayram üstüydü, kartı ATM'ye takınca hesapta para olmadığını gördüm ve şok oldum. Yetkililerimizden bu konuda yardım bekliyorum. Banka ile görüştüm, polis ekiplerine gittim ve beni siber suçlara yönlendirdiler, şikayetçi oldum" ifadelerine yer verdi.