Otobüste baygınlık geçiren kadın yolcuyu otobüs şöförü hastaneye yetiştirdi

Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Cengiz Çelik, güzergâh dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.
O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Üniversite/Şehir Merkezi hattında çalışan Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik'in kullandığı 56 DA 905plakalı halk otobüsünde bulunan bayan bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi.
Durumu fark eden yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergâhını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine ulaştırdı.
Baygınlık geçiren kadına ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı.