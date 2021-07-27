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Giriş Tarihi: 27.7.2021 17:56

Otobüste baygınlık geçiren kadın yolcuyu otobüs şöförü hastaneye yetiştirdi

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Otobüste baygınlık geçiren kadın yolcuyu otobüs şöförü hastaneye yetiştirdi

Siirt’te toplu taşıma hizmeti veren belediye otobüsünde baygınlık geçiren kadın yolcuyu kurtarmak için şoför ve vatandaşlar seferber oldu.

Belediye otobüsünün tecrübeli şoförü Cengiz Çelik, güzergâh dışına çıkıp baygın vaziyetteki yolcuyu klakson çalarak, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.

O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Üniversite/Şehir Merkezi hattında çalışan Siirt Belediyesi Halk Otobüsü şoförü Cengiz Çelik'in kullandığı 56 DA 905plakalı halk otobüsünde bulunan bayan bir yolcu, aniden rahatsızlanarak, baygınlık geçirdi.

Durumu fark eden yolcular durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs şoförü Çelik, baygınlık geçiren kadını güzergâhını değiştirerek Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine ulaştırdı.

Baygınlık geçiren kadına ilk yardım ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, hastanede tedavi altına alındı.

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Otobüste baygınlık geçiren kadın yolcuyu otobüs şöförü hastaneye yetiştirdi
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