Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık? 2021 güncel PTT çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 27.7.2021 14:55

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık? 2021 güncel PTT çalışma saatleri

PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık? 2021 güncel PTT çalışma saatleri

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) vatandaşların posta ve kargo işlemlerinin yanı sıra fatura ödeme, havale ve benzeri bankacılık işleri için de hizmet veriyor. Bu hizmetlerden faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık sorularıyla şubelerin çalışma saatlerini araştırıyor. Öğle arası saatleri ve en yakın şubeler de merak edilenler arasında yer alıyor. İşte 2021 güncel PTT çalışma saatleri.

Pek çok devlet kurumunda olduğu gibi PTT şubelerinde de pandemi koşullarına uyum sağlamak ve koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla dönem dönem saat değişikliğine gidildi. Bu sebeple, işlemlerini mesai saatleri içinde yapmak isteyen pek çok vatandaş PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık diye araştırıyor. Gündemin en sık merak edilen konuları arasında güncel PTT çalışma saatleri yer alıyor. İşte 2021 Temmuz ayı itibariyle postanelerin çalışma saatleri.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri hafta içi ve Cumartesi günleri 08:30-17:30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan PTT şubelerinin çalışma saatleri bazı bölgelerde değişiklik gösterebilmektedir.

PTT ÖĞLE ARASI SAAT KAÇTA?

PTT'den yapılan açıklamaya göre hijyen koşullarının sağlanması amacıyla 12.30 - 13.30 saatleri arasında PTT iş yerleri kapatılmıştır. İllerde oluşacak şartlara ve durumlara göre mesai düzenlemesi için İl Başmüdürlerimiz de yetkilendirilmiştir.

EN YAKIN PTT NEREDE?

PTT'DE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

PTT, posta, bankacılık, lojistik gibi alanlarda da hizmet vermektedir.

Posta

Mektup

Telgraf

Tebligat

Birleşik posta

Kayıtlı elektronik posta

Pul ve Filateli

Bankacılık (Ptt Bank)

HGS yüklemeleri

Ptt Sigorta

Lojistik

Ptt Kargo

TURPEX

Diğer

ePttAVM

PttTRade

Pttcell

ARKADAŞINA GÖNDER
PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık? 2021 güncel PTT çalışma saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA