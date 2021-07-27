PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık? 2021 güncel PTT çalışma saatleri

Pek çok devlet kurumunda olduğu gibi PTT şubelerinde de pandemi koşullarına uyum sağlamak ve koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla dönem dönem saat değişikliğine gidildi. Bu sebeple, işlemlerini mesai saatleri içinde yapmak isteyen pek çok vatandaş PTT kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, postane kaça kadar açık diye araştırıyor. Gündemin en sık merak edilen konuları arasında güncel PTT çalışma saatleri yer alıyor. İşte 2021 Temmuz ayı itibariyle postanelerin çalışma saatleri.

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇA KADAR AÇIK?

PTT şubeleri hafta içi ve Cumartesi günleri 08:30-17:30 arası hizmet vermektedir. Pazar günleri ve resmi tatillerde kapalı olan PTT şubelerinin çalışma saatleri bazı bölgelerde değişiklik gösterebilmektedir.