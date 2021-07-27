Şanlıurfa sınırda saldırı girişimi önlendi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

MSB'dan yapılan açıklamada; "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!" ifadelerine yer verildi.