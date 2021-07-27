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Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:02

Şanlıurfa sınırda saldırı girişimi önlendi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa sınırda saldırı girişimi önlendi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında bulunan barış pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

MSB'dan yapılan açıklamada; "Nerede olurlarsa olsunlar Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde! Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist, saldırıyı gerçekleştiremeden kara ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz sürecek!" ifadelerine yer verildi.

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Şanlıurfa sınırda saldırı girişimi önlendi
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