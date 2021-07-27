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Giriş Tarihi: 27.7.2021 17:55

Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak proje

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak proje

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Abide Kavşağı’nda bazı düzenlemeler yapılacağının müjdesini vererek şehir merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılacağını vurguladı.

Şanlıurfa'nın kalbi konumunda olan Abide Kavşağındaki trafik yükünü hafifletmek için harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafiği rahatlatacak projeyi sosyal medyadan kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Zeynel Abidin Beyazgül'ün resmi sosyal medya hesabından Şanlıurfalılara verdiği müjde vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Başkan Beyazgül mesajında "Şehir merkezinde yer alan Abide Kavşağı'nda trafiği azaltacak bazı düzenlemeler üzerine çalışıyoruz. Şanlıurfa'nın tam kalbinde yer alan ve 5 farklı bulvarın bağlantısını sağlayan bu bölgeyi yeni bir projeyle rahatlatacağız" ifadelerine yer verdi.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte her gün yüzbinlerce aracın kullandığı Abide Kavşağı'nda trafik yükünün önemli ölçüde rahatlatılması hedefleniyor.

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Şanlıurfa trafiğini rahatlatacak proje
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